Актриса Нина Гуляева похоронена на Троекуровском кладбище в Москве

Прах советской и российской актрисы Нины Гуляевой похоронен на 6-м участке Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Рядом с народной артисткой РСФСР захоронен ее супруг, советский и российский актер Вячеслав Невинный.

Гуляева скончалась на 95-м году жизни 3 октября. Прощание с ней состоялось в МХТ имени Чехова в Москве 7 октября.

Траурную церемонию посетил худрук театра Константин Хабенский, народный артист РСФСР Станислав Любшин, а также заслуженные артисты РФ Марина Брусникина и Андрей Давыдов. Венки на прощание отправило правительство Москвы, а также коллективы различных театров.

Затем в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках прошло отпевание, а после актрису кремировали.

Гуляева снималась в таких фильмах, как "В степной тиши", "Только три ночи", "Твой современник". Также она озвучивала мультипликационные фильмы, такие как "Чиполлино", "Русалочка", "Краса ненаглядная". Помимо этого, актриса награждена орденами Почета "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, отмечена благодарностью президента РФ.