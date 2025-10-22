Светлана Дружинина прокомментировала новости о госпитализации своего мужа

Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина с негодованием опровергла появившиеся накануне вечером слухе о госпитализации своего супруга - кинооператора Анатолия Мукасея.

© Российская Газета

По словам известной актрисы и режиссера культовой серии фильмов о гардемаринах, СМИ "несут какую-то чушь".

"Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал", - приводит слова Дружининой NEWS.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что Мукасей, известный по работе над "Чучелом", "Берегись автомобиля", "Большой перемены" и другим, потерял сознание и срочно госпитализирован с инсультом в Москве.