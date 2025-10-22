Что произошло 22 октября: исторические события и памятные даты

На протяжении веков 22 октября происходило множество ярких событий - от военных побед до научных открытий. В этот день советская космическая станция совершила посадку на Венеру, а папа римский отменил приговор Галилею.

1702 - Русские войска под командованием Петра I взяли штурмом крепость Нотебург (Орешек). Это стало одной из первых значительных побед в ходе Северной войны и открыло путь к Балтийскому морю.

1730 - Открыт Ладожский канал. Он стал крупнейшим гидротехническим проектом XVIII века.

1797 - Француз Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара, спустившись с высоты около 900 метров.

1842 - Ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге мастерскую. Позже из нее вырос знаменитый Дом Фаберже.

1895 - На парижском вокзале Монпарнас произошло одно из самых известных крушений в истории: поезд пробил стену и вылетел на площадь. Кадры с аварией стала легендарными.

1909 - Француженка Элиза Дерош, известная как Раймонда де Ларош, стала первой женщиной, совершившей одиночный полет на самолете. Считается, что авиатор Шарль Вуазен разрешил де Ларош лишь проехать на аппарате по земле, но она ослушалась и пролетела несколько сотен метров.

1944 - Войска Карельского фронта достигли государственной границы СССР с Норвегией, завершив освобождение Заполярья от немецко-фашистских войск.

1964 - Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, заявив, что писатель не должен «превращать себя в институт».

1975 - Советская космическая станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры. Впервые в истории на Землю были переданы фотографии поверхности планеты.

1980 - Папа римский Иоанн Павел II официально отменил приговор 1633 года, осуждавший Галилея за утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца.

1982 - Вышел фильм «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне - начало легендарной франшизы о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо.

1987 - Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская премия по литературе «за всеобъемлющее поэтическое творчество».

2012 - Американский велогонщик Лэнс Армстронг был лишен семи титулов победителя гонки «Тур де Франс» после признания в систематическом применении допинга.

2022 - Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии, возглавив правительство страны.