ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев хотят ввести с марта 2026 года

Минобрнауки РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления.

© Вечерняя Москва

Согласно проекту, нововведения затронут поступающих на такие специальности, как «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью» и другие.

В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.

— Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, — цитирует законопроект ТАСС.

В Рособрнадзоре, в свою очередь, заявили, что проведение основного периода ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году планируется с 1 июня по 9 июля и с 2 июня по 6 июля соответственно.

Минпросвещения также планирует продлить эксперимент по сдаче двух обязательных ОГЭ до 2029 года. В рамках инициативы выпускники проходят только экзамены по русскому языку и математике. Также в данном эксперименте будет участвовать Московская область.