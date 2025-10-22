45-летняя Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии по ОМС. Журналистка рассказала о борьбе с раком в Telegram-канале.

Незадолго до смерти Тиграна Кеосаяна Маргарита объявила, что больна раком и готовится к операции на груди. Не так давно стало известно, что журналистка завершила первый курс химиотерапии. Она просила отсрочить лечение, чтобы успеть восстановиться после операции и провести юбилей RT.

«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», — высказалась Симоньян.

В личном блоге журналистка опровергла слухи о многомиллионной стоимости лечения. Маргарита призналась, что проходит курс химиотерапии в муниципальной больнице по ОМС.

«Химию я прохожу в муниципальной больнице по ОМС, и она не может стоить 8 миллионов, потому что она — читай выше — по ОМС, то есть бесплатно», — пояснила Симоньян.

Журналистка поблагодарила поклонников за поддержку. По словам Маргариты, она не загадывает вперед и не знает, поможет ли ей лечение. При этом Симоньян отметила, что не прощается с жизнью и сосредоточена на новой книге.

«Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать. Друзья прекрасно знают, что я сейчас пишу новую книгу о русской революции и регулярно читаю им черновые главы по вечерам», — сообщила она.

