Часть россиян предупредили об аномальной погоде

В ближайшие дни три российских региона ожидает аномально теплая погода с температурой на 6-12 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Так, на Таймыре до конца недели температура окажется на 8-12 градусов выше нормы с максимальным значением 0.

«Аналогичная ситуация в Эвенкийском районе Красноярского края, где на 8 градусов температура выше нормы, днем она будет повышаться аж до плюс 2 градусов», — отметил Вильфанд.

В Хакасии на Юге Сибири будет теплее обычного на 6-8 градусов, однако в последние дни недели температура там понизится до 10-14 градусов тепла. В Якутии также ожидается тепло на 7 градусов выше нормы — здесь температура достигнет минус 2-3 градуса.

Ранее синоптик Михаил Леус назвал срок прихода потепления в Москву. Согласно прогнозам, в грядущие выходные температура в столице поднимется до плюс 10 градусов.