Названа причина смерти 39-летнего актера из «Тайн следствия» Ивана Безбородова

Причиной смерти актера театра и кино Ивана Безбородова стала серьезная болезнь, с которой тот длительное время боролся. Он до своего последнего дня старался шутить и больше улыбаться. Его не стало 24 сентября. Об этом во вторник, 21 октября, рассказала жена артиста Марианна.

© kino-teatr.ru

— У него день рождения 1 октября, а 3 октября — день нашей свадьбы. Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий, — передает слова супруги Безбородова газета Aif.ru.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде. В 2008 году он завершил обучение в Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства. С 2007 года актер служил в Малом драматическом театре — Театре Европы.

За свою карьеру он снялся почти в двух десятках проектов, включая главную роль в российском сериале «Ярость», который вышел в 2011 году. Безбородов также известен массовому зрителю своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Дорожный патруль» и «Тайны следствия».