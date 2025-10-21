Брат Геннадия Хазанова умер в нищете и одиночестве

Юрий Лукачер, единокровный брат народного артиста России Геннадия Хазанова, ушел из жизни в Москве 21 октября 2023 года в полном одиночестве и нищете. Об этом сообщило информационное агентство «Регнум».

Мужчина в последние годы жизни трудился в качестве таксиста. Однако в один момент из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить работу. После этого родственник актера оказался заточен в однокомнатной квартире на окраине Москвы и существовал на скромную пенсию. Он изредка выходил на прогулки, во время которого жаловался встречавшимся соседям на членов семьи, которые его оставили.

Постепенно мужчина стал постоянно выпивать, и вскоре у него отказали ноги. Однажды ему стало плохо, он не смог сам вызвать скорую и открыть замок. Из-за этого спасателям пришлось выламывать дверь в его квартиру, чтобы экстренно госпитализировать пенсионера. Уже в больнице Лукачер скончался в полном одиночестве, говорится в материале.

Тем временем 77-летняя Злата Эльбаум, жена Хазанова вслед за мужем избавилась от всего имущества в России. Проданная недвижимость оценивается в 250 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказывает, что продали супруги и есть ли риск, что такие крупные сделки могут аннулировать при особых условиях.