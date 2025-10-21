В Москве спасли кошку, которая три дня провела на дне шахты лифта в многоэтажке. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Болотниковской. Животное находилось на дне лифтовой шахты на протяжении трех дней — прибывший на место электромеханик по ремонту лифтов не смог самостоятельно помочь кошке выбраться.

К моменту приезда спасателей испуганное животное забилось за защитную сетку, а затем вскарабкалось по ней с первого на восьмой этаж. Сотрудникам экстренных служб пришлось разрезать сетку, чтобы достать кошку.

Во время спасательной операции животное покусало спасателей. Заявитель, сообщивший о попавшей в западню кошке, активно помогал специалистам и согласился взять спасенного питомца к себе.