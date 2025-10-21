Варламова* внесли в реестр террористов

Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации, представленной на сайте ведомства.

© Соцсети

Кроме того, в списке террористов и экстремистов числится журналистка телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Анна Монгайт (внесена в реестр иноагентов в РФ). В отношении нее в июле этого года было возбуждено уголовное дело о публичном распространении ложных данных о Вооруженных силах РФ.

По версии СК, журналистка опубликовала в мессенджере сообщение, в котором содержались фейки о действиях российской армии на территории другого государства. При этом информация была доступна неограниченному кругу лиц.

В августе Монгайт была объявлена в международный розыск, а в октябре ее заочно приговорили к пяти годам колонии. Срок будет исчисляться с момента фактического задержания журналистки на территории России или с момента ее передачи полиции в случае экстрадиции или депортации.

В свою очередь, Варламов был внесен Минюст РФ в список иноагентов 23 марта 2023 года. По данным ведомства, блогер распространял фейки о принимаемых властями решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Варламов призывал снять с него статус иноагента, но в сентябре прошлого года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера.

В ведомстве сообщали, что Варламова дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса иноагента. В результате в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Спустя время московская прокуратура утвердила обвинение в отношении Варламова. Его заочно обвинили не только в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, но и в публичном распространении фейков о ВС РФ.

В результате блогер был приговорен к 8 годам колонии общего режима. Также суд назначил штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.