Минобрнауки определило предварительные минимальные баллы в подведомственные вузы

Министерство науки и высшего образования РФ определило предварительные минимальные баллы, которые нужны для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/2027 учебном году. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальный балл по русскому языку составит 40 баллов, по профильной математике - 40 баллов, по физике - 41 балл, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 40 баллов, по информатике - 46 баллов, по иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии - 40 баллов.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в проекте.

В случае принятия приказа контроль за его исполнением предложено возложить на заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.