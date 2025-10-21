Прилепин рассказал, когда отправится на СВО

Писатель Захар Прилепин рассчитывает отправиться в зону проведения специальной военной операции через две недели. Об этом News.ru рассказали в его пресс-службе.

Прилепин отметил, что последние полгода проходит военно-врачебные комиссии, чтобы «после тяжелого ранения вернуться в строй».

«Сейчас выхожу на финальную стадию — нахожусь в процессе подписания военного контракта. Пару недель на сборы — и надеюсь присоединиться к своим товарищам», — добавил он.

В пресс-службе писателя указали, что под руководством Прилепина продолжают работу два военных подразделения. Кроме того действует лагерь военной подготовки «Сталь», который в том числе занимается подготовкой иностранных добровольцев.

Напомним, что Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работая советником тогдашнего главы Донецкой народной республики. В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отравился в зону СВО. В мае 2023 года В Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент РФ Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.