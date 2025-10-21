Стало известно о состоянии здоровья экс-замминистра обороны РФ Попова

Состояние здоровья экс-замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова, находящегося в СИЗО по обвинению в коррупции, оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Об этом сообщило пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, жалоб на условия содержания от Попова не поступало, а передача посылок осуществляется в соответствии с установленными правилами.

«Состояние здоровья обвиняемого П. Попова оценивается как удовлетворительное. Медицинскую помощь получает в полном объеме, согласно имеющимся показаниям и рекомендациям врачей», — сообщили в ведомстве по запросу ТАСС.

Представители службы также опровергли распространенную ранее информацию о якобы существующих ограничениях на получение передач и посылок.

Как уточнили в пресс-бюро ФСИН, порядок получения вещей и продуктов в следственном изоляторе регулируется внутренними правилами. В частности, ограничен не список разрешенных предметов, а их общий вес — не более 50 килограммов на одного обвиняемого. За последние недели Попову были переданы посылки 30 сентября и 7 октября, сообщили в ведомстве. В настоящее время генерал имеет право хранить в камере вещи и продукты, не превышающие установленный лимит.

Генерал армии Павел Попов был арестован в августе 2024 года по обвинениям в получении взятки, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Попов, а также бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, осуществили многомиллионное хищение бюджетных средств через фиктивные документы о строительных работах. Следствие также установило, что в 2014–2024 годах Попов получал взятки от руководителя компании «Бамстройпуть» в виде возможности безвозмездного пользования квартирой и автомобилем.