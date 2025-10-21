Никита Ефремов поделился, как боролся с зависимостью 4 года

37-летний актер Никита Ефремов рассказал, что 4 года боролся с алкоголизмом. Об этом стало известно в эфире шоу FAMETIME TV.

Никита Ефремов не отрицает, что боролся с вредной привычкой. Однако, в отличие от многих звезд, он не спешит делиться подробностями лечения на большую аудиторию. При этом актер отметил, что готов рассказать о своем опыте, если ему напишут в личные сообщения.

«Я не очень люблю подробно об этом рассказывать, но если кому-то нужен совет или помощь, пишите мне в личку, я постараюсь подсказать. Иначе, подробно раскрывая свои проблемы, чувствую себя в «Караване историй», внутри мемуаров. Не люблю говорить об этом», — высказался артист.

Ефремов уточнил, что боролся с алкоголизмом 4 года. По мнению Никиты, лечение пошло ему на пользу.