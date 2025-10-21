Путин назвал Михалкова примером преданного служения своему делу

Президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова примером преданного служения своему делу в поздравлении режиссёра с юбилеем.

«Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры... Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства... пример преданного служения своему делу», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России.

Ранее Путин рассказал, что в их дружбе с Михалковым есть химия.

21 октября народному артисту РСФСР, лауреату трёх государственных премий, Герою Труда, режиссёру, актёру и телеведущему Никите Михалкову исполняется 80 лет — и это повод вспомнить о его легендарных фильмах и богатом творческом пути.

Ранее патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести.