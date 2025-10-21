Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Иван Безбородов умер в 39 лет

Российский актер театра и кино Иван Безбородов, который известен своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Дорожный патруль» и «Тайны следствия», умер за несколько дней до своего 40-летнего юбилея. Информация об этом появилась во вторник, 21 октября, на портале «Кино-Театр».

На сайте отметили, что артист скончался в сентябре, но при этом точная дата его кончины неизвестна, передает портал.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде. В 2008 году он завершил обучение в Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства. С 2007 года актер служил в Малом драматическом театре — Театре Европы.

За свою карьеру Безбородов снялся почти в двух десятках проектов, включая главную роль в российском сериале «Ярость», который вышел в 2011 году.