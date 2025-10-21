Новая поликлиника в Люберцах откроется в январе 2026 года

В Люберцах Московской области современная поликлиника для взрослых и детей в посёлке Октябрьский откроется в начале 2026 года.

По словам губернатора Андрея Воробьёва, помощь там смогут получать более 44 тыс. человек — жители Октябрьского, а также соседних посёлков и деревень, информирует 360.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Медучреждение начали строить зимой прошлого года. По плану работы завершат к концу ноября, а в декабре объект пройдёт лицензирование. В январе поликлиника откроется и за смену сможет принимать 350 взрослых пациентов и 150 детей. Всего в ней будут трудиться порядка 130 медиков.

А в следующем году в Люберцах планируется капитальный ремонт двух зданий областной больницы на улице Кирова.

В сентябре Минобороны России сообщило о завершении строительства военного госпиталя в Курске.