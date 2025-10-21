Перевод платежек россиян за ЖКУ в электронный формат назвали неизбежным

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по массовому внедрению в России цифровых платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), назвав такое развитие событий неизбежным.

В России задумали массово перейти на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий проект находится на этапе разработки, передавали «Известия». Поправки собираются внести в Жилищный кодекс РФ для создания единой цифровой платформы в сфере ЖКХ на базе ГИС ЖКХ. Электронные версии платежек будут публиковать в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги».

У нас уже обозначился вектор на цифровизацию. И чем дальше, тем больше вопросов будет решаться посредством цифровизации. Поэтому переход на электронные платежки ЖКУ рано или поздно должен произойти. Это неизбежно. В дальнейшем платежные документы будут размещаться в ГИС ЖКХ, а также автоматически попадать в «Госуслуги», а собственникам жилья, зарегистрированным на портале, будут приходить соответствующие уведомления. Уже сейчас по такой же схеме людям приходят уведомления о проведении собрания собственников помещений в многоквартирном доме, поэтому электронные квитанции за услуги ЖКХ – это логичное развитие данного направления. При этом если ранее регулярно возникли вопросы о том, приходил ли собственнику жилья платежный документ или нет, то в случае реализации инициативы они отпадут. Как только платежка поступит в кабинет пользователя на «Госуслугах», будет считаться, что документ получен собственником жилья. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

Вместе с тем эксперт заявил о том, что переход на цифровые платежи за ЖКУ в России должен быть плавным.

«Мы пока не готовы к полному отказу от бумажных квитанций за коммуналку. Поэтому определенное время параллельно должны существовать и бумажные, и цифровые квитанции. При этом сейчас вопрос, связанный с электронными платежками, в законопроекте сформулирован двояко. С одной стороны, там говорится о получении прямого согласия со стороны гражданина на переход на цифровые платежные документы. А, с другой стороны, там есть такая формулировка, согласно которой собственник жилья согласится на такой переход, просто не выразив явный отказ. Так что мы еще посмотрим, как все это будет функционировать, каким в дальнейшем будет соотношение бумажных и цифровых квитанций россиян», - отметил эксперт.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ранее рассказал, что несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за услуги ЖКХ.