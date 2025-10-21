«Это и сгубило»: коллега убитого кинооператора Сергея Политика рассказал, каким он был
Кинооператор, президент Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России Илья Демин прокомментировал убийство коллеги – Сергея Политика. Он полагает, что коллегу сгубило стремление к справедливости.
Мнение Демина узнал сайт mk.ru.
Политика зарезали во дворе дома в минувшее воскресенье. Сергею было 56 лет.
Демин рассказал, что отец привлек Политика в кино.
«Сергей из семьи механиков кинокамеры, его папа работал с известным оператором Вадимом Юсовым», - поделился собеседник.
У Демина Политик начинал карьеру как второй оператор. Он отметил, что Сергей снимал сериалы, рекламу, но «не так быстро набирал обороты».
Демин рассказал: в жизни мужчина был очень ответственным и энергичным.
«Еще одна его черта — правильность во всем, он отстаивал справедливость и с директором, и с товарищами по цеху. Видимо, это его и сгубило, когда он сделал замечание тем людям», - заключил Демин.
Ранее семья Политика рассказала про последние слова убийцы, после которых преступник ударил Сергея ножом.