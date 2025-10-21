Режиссер Никита Михалков, который 21 октября празднует 80-летие, известен не только как режиссер, но и как человек, высказывающий очень точные предостережения. Как сообщает «Царьград», его опыт позволяет видеть суть происходящего там, где другие замечают лишь внешний блеск.

«Они понимают?»

Про «молчунов-ждунов» Михалков говорил еще до того, как их стали так называть. Например, в 2022 году он высказался об Иване Урганте — телеведущий тогда стал героем выпуска программы «Бесогон». Режиссер рассказал историю омского бизнесмена Виктора Шкуренко, который, по его словам, потратил около 20 миллионов рублей на корпоратив, пригласив туда Урганта. Ведущему пообещали крупный гонорар и даже Lamborghini, если он задержится на празднике еще на три часа.

Михалков считает, что Шкуренко пригласил Урганта не только как артиста, а как противника спецоперации.

«А вообще понимают эти люди, что если мы проиграем эту битву НАТО и украинским нацистам, у них будет всего два выхода — или бежать, или предать?», — сказал тогда Михалков.

Он также отметил, что регулярные поездки Урганта между Израилем и Россией отражают суть поведения либеральной элиты, для которых страна — лишь места заработка.

«11 сентября»

В мае 2025 года состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Запад воспринял этот контакт негативно, расценив как уступку со стороны американского лидера. Однако Никита Михалков напомнил, что Соединенные Штаты никогда не действуют бескорыстно и во всех шагах преследуют собственную выгоду. Еще в 2023 году в выпуске «Бесогона» он говорил о тех, кому выгодно стравливать РФ и Украину — по его словам, это «игра в длинную» и постепенное движение к тому, чтобы столкнуть Москву с Пекином.

«И понимает Европа, разжиревшая под американским ядерным зонтиком, и сама Америка, испытывающая гигантские трудности, что с Китаем без России им не справиться», — отметил Михалков.

Он также добавил, что для Европы украинский конфликт стал своеобразным «11 сентября», которое позволило оправдать милитаристские шаги в политике.

Стравить РФ и КНР

Про то, что США и Европа понимают, что без России им не справиться с Китаем, Михалков говорил еще раньше. Он вспоминал, как ему предложили написать сценарий о вторжении китайских войск на российскую территорию. Артист наотрез отказался.

«Кроме того, что там греха таить, мы что, не понимаем, что одна из самых главных задач у нашего, так сказать, западного, как мы их называем, партнёра — это именно столкнуть Россию с Китаем?», — отметил Михалков.

Режиссер уверен, что Запад и сейчас готовится ударить Россию в спину. Вместе с тем Михалков не переживает за судьбу страны, поскольку уверен в особой миссии ее народа.

Старинное пророчество

В одной из передач «Бесогон» Михалков напомнил о старинном пророчестве. По нему воссоединение Руси начнется через полгода после того, как «еретики и раскольники» захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. По словам режиссера, впервые об этом заговорили еще в 2014 году.

Михалков отмечал, что бедствия, по словам старцев, обрушатся на Киев не случайно — они следствие духовного упадка и отхода от канонического православия.

«Часть Киева утонет, а вторая часть вернется домой», — приводил Михалков пророчество схиархимандрита Ионы.

Верующие трактовали эти слова по-разному: одни видели символ «погружения» Украины во тьму бездуховности, а другие воспринимали буквально, говоря о «воронке на Крещатике».

В начале 2023 года к этому пророчеству вновь вернулись, когда представители ПЦУ провели богослужение в Киево-Печерской лавре. Для многих это стало точкой невозврата — тем самым захватом святыни. Уже в декабре того же года киевское метро затопило.

В чем секрет предсказаний Михалкова?

Причины, по которым рассуждения Никиты Михалкова часто воспринимаются как сбывшиеся пророчества, глубже, чем просто совпадение. Режиссер является человеком редкой наблюдательности и исторической памяти. Он видит мир не через сиюминутные события, а в контексте больших исторических циклов.

Когда он говорит о духовном распаде, лжи, столкновении миров, он не фантазирует, а называет вещи своими именами. И не исключено, что секрет сбывающихся монологов в том, что слова Михалкова резонируют с действительностью.