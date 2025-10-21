Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Сообщалось, что актер намерен вплотную заняться своим здоровьем. Отметим, что еще ни разу с момента своего возвращения из тюрьмы Михаил Ефремов не общался с журналистами. Поэтому можно представить, насколько любопытно представителям СМИ узнать о том, что сейчас происходит с актером.

Лаура Джугелия в новом интервью с сыном Михаила Никитой Ефремовым спросила об именитом отце. Тот не стал вдаваться в детали, но рассказал: "Он мне позвонил, сказал: 'Нигде ничего про меня не говори, потому что я не хочу".

Тем не менее, Никита поделился с ведущей теми чувствами, которые его охватили при первой встрече с отцом.

"Это тяжелый момент, потому что понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдаленных. Мы давно не виделись, и непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы… У меня было две противоположных штуки: очень хочется его обнять и прижать, а другая — а может, и не хочется", - поведал Никита.

В итоге Ефремов выбрал быть рядом с отцом и действовать по ситуации. При этом Никита признался, что был рад увидеть отца и старается делать все, чтобы не провоцировать слухи и сплетни о нем.