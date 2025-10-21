«Он был в своем мире»: сын Михаила Ефремова рассказал, как прошла первая встреча с ним после УДО

Никита Ефремов рассказал о двояких чувствах к отцу Михаилу после его освобождения. Об этом стало известно в эфире шоу FAMETIME TV.

В 2025 году Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел по УДО из колонии. По словам Никиты, он испытал смешанные эмоции, когда увидел родителя. Ему хотелось обнять Михаила, но в то же время актер сомневался в своих действиях.

«Очень трепетный момент. Когда мы увиделись, были смешанные чувства — хотелось и обнять, и прижать, и мысли о том, что, может, и не хочется. Я смотрел на него, он был в своем мире, но в итоге мы обнялись», — признался Ефремов.

После выхода по УДО Ефремов избегает общения с прессой, хотя, по данным СМИ, он запрашивал за интервью сумму, превышающую миллион. Никита сообщил, что отец против разговоров о себе.

«Он позвонил мне и сказал: «Ничего про меня нигде не говори, потому что я не хочу». Просто он за 4,5 года устал плодить новостные поводы», — высказался актер.

