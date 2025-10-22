Умерший в нищете брат Хазанова боялся, что его квартира достанется артисту

Единокровный брат Геннадия Хазанова скончался еще в 2023 году. Свои последние дни Юрий Лукачер провел в полном одиночестве и нищете. О трагедии стало известно только сейчас.

Брат Хазанова жил в однушке на окраине Москвы. В последние годы он подрабатывал в такси, но когда здоровье совсем испортилось, был вынужден оставить работу.

"Он нищенствовал, денег катастрофически не хватало, говорил, что никто ему не помогает… К концу жизни Юрий Викторович совсем отчаялся и запил", — рассказала знакомая Лукачера.

В свою очередь соседи Юрия Викторовича сообщили, что он обращался за помощью к знаменитому брату, но тот якобы отказал. Это окончательно подкосило мужчину.

"Рассказывал, что у него есть известный брат, артист Геннадий Хазанов, но они поругались. Юрий Викторович очень обиделся на Хазанова и вообще на всех родственников, которые забыли про него и оставили умирать в нищете", — поделилась с ИА Регнум старшая по дому и соседка Лукачера Инна.

По словам женщины, на зло родственникам Лукачер залез в долги: брал кредиты и не выплачивал их. Мужчина боялся, что его имущество по наследству достанется Хазанову. "Набрал в банках кредитов и займов, чтобы после его смерти родственникам не досталась его квартира. Он так и говорил: "Я наберу специально долгов, чтобы никому из родственников ничего не досталось! Пусть за меня платят, раз сейчас помогать не хотят"", — рассказала соседка.

Напомним, Юрий Лукачер был братом Геннадия Хазанова по отцу. Родители артиста длительное время состояли в тайных отношениях, а когда расстались, мужчина ушел и не общался с сыном. Спустя много лет Хазанов узнал, что жил с отцом в одном подъезде.

От братьев артист отрекся, когда один из них (у Юрия Лукачера был младший брат Андрей) дал интервью, в котором очень некрасиво высказался о маме Хазанова, заявив, что она разрушила семью.