В Нижнем Новгороде завершился ЭКГ-форум «СО.ЗНАНИЕ»

В Нижнем Новгороде завершился ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ», где представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили, как принципы ответственного бизнеса могут способствовать укреплению социальной политики и экономики страны, поддержке семей и демографическому росту, сохраняя при этом баланс между эффективностью, экологией и общественными интересами.

Ключевым событием форума стала пленарная сессия «Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны», в которой приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Тимур Шиналиев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Модератором выступил генеральный директор ИА ТАСС Андрей Кондрашов. В ходе дискуссии спикеры обсудили стратегическую роль ЭКГ-рейтинга как национальной системы оценки деловой репутации, которая становится инструментом устойчивого развития регионов и предприятий.

«ЭКГ-рейтинг появился после внимательного изучения выступлений и программных документов Президента Владимира Владимировича Путина. Глава государства неоднократно подчеркивал важность поддержки ответственного бизнеса. Тех, кто развивается вместе со своей страной и участвует в достижении национальных целей. Мы задумались: как оценить и сопоставить этот вклад? Вторая мысль: государство нацелено на решение масштабных задач, но достичь их только своими силами невозможно. Поэтому все национальные проекты включают участие бизнеса. К этим целям добавились современные инструменты работы с большими данными. В результате мы получили эффективный, надежный и объективный инструмент», – рассказал Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО.

«Форум является одной из крупнейших российских площадок, где обсуждаются ключевые темы национального развития. Отдельное внимание на форуме уделяется вопросам внедрения ЭКГ-рейтинга как инструмента оценки деловой репутации компаний и создания стимулов для ответственного ведения бизнеса. Такая система оценки гарантирует эффективность взаимодействия бизнеса и власти для улучшения жизни людей. Поэтому важно проводить разъяснительную работу, чтобы компании активно внедряли у себя ЭКГ-принципы», – сообщил Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Тимур Шиналиев, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, отметил, что участие разных ведомств в оценке компаний делает ЭКГ-рейтинг более объективным и отражающим реальную деятельность бизнеса.

«Это первый открытый рейтинг, основанный на проверенных данных госинформационных систем, позволяющий выявлять компании с позитивной деловой и социальной репутацией», – добавил он.

«Название рейтинга символично: как электрокардиограмма показывает состояние сердца, так и ЭКГ отражает уровень «здоровья» компаний и всей экономической системы, включая экологические показатели», – продолжил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Также он отметил, что тема с отходами в рейтинге ЭКГ может занять интересную позицию:

«Отходы не следует рассматривать исключительно как проблему загрязнения окружающей среды. Напротив, они представляют собой ценное сырьё, которое при правильной переработке может быть использовано наравне с первичным материалом».

Ольга Баталина, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ, подчеркнула, что для удержания кадров важны не только зарплата, но и ценности предприятия, которые должны совпадать с ценностями сотрудников — прежде всего семьи, что повышает лояльность и стабильность команды.

«ЭКГ-рейтинг помогает выявлять работодателей, которые создают условия для роста рождаемости и поддержки семей, отражает зрелость корпоративной культуры и вклад компании в демографическое будущее страны», – добавила она.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга. Он рассказал о законе Нижегородской области «О развитии ответственного ведения бизнеса», принятом в августе 2025 года, который стал первым в ПФО документом, установившим принципы и формы поддержки для социально ответственных компаний. Данное решение — первый шаг к созданию полноценной системы поощрения ответственного бизнеса в регионе, сейчас идет подготовка подзаконных актов.

«У каждого региона есть свои пожелания относительно того, какой приоритет должен быть установлен для бизнеса в части социальной ответственности. В Нижегородской области главный приоритет — это демография, мы направляем на нее огромные ресурсы. Нижегородская область — единственный регион, который ввел выплату в один миллион рублей за каждого ребенка. И нам очень важно, чтобы бизнес также вкладывал средства в эти цели. Еще один миллион рублей, но уже от компаний — это кардинально изменит ситуацию! Решение демографического вопроса — это задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным. Если мы будет решать этот вопрос все вместе, результат обязательно будет», — подчеркнул Глеб Никитин.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, добавил, что рейтинг позволяет компаниям быстрее получать доступ к ресурсам, инфраструктуре и льготам:

«Региональные законы, принятые на основе рейтинга, являются прекрасным практическим инструментов изменения делового климата в субъекте. Благодаря чему первым и самым быстрым шагом становится скорость: подключения к инфраструктуре, получения разрешений. Для бизнеса это дополнительное снижение административных барьеров. Практика Владимирской области показала свою эффективность, более 30 компаний уже воспользовались мерами поддержки, 3 компании получили финансовую поддержку. С каждым годом число компаний, которые работают с нами в партнерстве для настройки системы, растёт. Приглашаю все регионы присоединиться к этой работе».

© Пресс-служба

«Рейтинг демонстрирует, как компании расширяют зону ответственности — поддерживают работников, семьи, вкладываются в экологические проекты. Даже без дополнительных преференций это укрепляет репутацию и доверие партнеров», - завершил обсуждение Александр Шохин, Президент РСПП.

В рамках форума также состоялось награждение лидеров ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса Приволжского федерального округа. Победителями стали АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Полиэф» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»), АО «Аммоний» и АО «ПРОМИС».

В течение дня участники ЭКГ-форума обсудили ключевые направления развития ответственного бизнеса в России, региональные и отраслевые подходы к устойчивому росту, поддержку промышленной, социальной и технологической кооперации, внедрение инструментов и практик устойчивого развития, а также расширение партнерства между властью и предпринимательским сообществом.