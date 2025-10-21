Прилепин рассказал, какую проблему решит возвращение Киева в состав РФ

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин назвал возвращение Киева в состав России способом уничтожить терроризм.

Так он ответил на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы эффективнее предотвращать такие теракты, как покушение на него самого.

«Единственный мне известный способ уничтожить терроризм, в данном случае киевский политический терроризм, — это возвращение Киева в состав России. Или хотя бы создание на территории Украины «союзного государства на жёсткой сцепке» по примеру Белоруссии. Все иные способы никакой гарантии не дают», — приводит слова Прилепина Telegram-канал RT.

Ранее сообщалось, что Прилепин готовится к возвращению на фронт и прошёл медкомиссию.

Он сказал, что отправится туда через примерно две недели.