Патриарх Кирилл назвал пророческим служение Никиты Михалкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился во вторник с режиссером Никитой Михалковым. Приняв художника в московском Даниловом монастыре в день его 80-летия, патриарх назвал служение Михалкова пророческим.

- Вы пророческое служение несете. Пророк - это не тот, кто предсказывает будущее, а тот, кто говорит правду, - цитирует патриарха РИА Новости.

По его словам, народ в этом очень нуждается, поскольку "провозглашение правды позволяет людям иметь некий компас внутри".

Патриарх наградил Михалкова церковным орденом Славы и чести I степени.

Справка РГ

Глава правления Союза кинематографистов России Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, писатель и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" ("Утомленные солнцем"), "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля и многочисленных отечественных наград.

Он также является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", инициатором создания Евразийской академии кинематографических искусств и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка", автором и ведущим программы "Бесогон".

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова: "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Родня", "Сибирский цирюльник" и др.

В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России.