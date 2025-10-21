Лидеру рок-группы запросили 17 лет колонии

В ходе прений сторон гособвинение, как сообщил РИА Новости информированный источник, попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина.

Музыкант обвиняется в нападении с ножом на двоих мужчин в столице, один из которых погиб.

В Измайловском суде в ходе прений сторон прокурор, как рассказал собеседник агентства, просил назначить лидеру рок-группы 17 лет строгого режима.

В ночь на 8 июня 2024 года в ходе ссоры на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый, по версии следствия, нанес одному из пострадавших не менее девяти ударов ножом - тот скончался в машине скорой, второму оппоненту были нанесены не менее трех ударов. Вину Медведкин не признал, отмечала столичная прокуратура.