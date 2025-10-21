«Это моя история»: Прилепин объяснил, почему решил вернуться на фронт

Российский писатель Захар Прилепин подтвердил, что действительно вновь подписывает контракт на прохождение военной службы. Об этом во вторник, 21 октября, он рассказал в беседе с ТАСС.

— Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь, — цитирует его агентство.

Именно так Прилепин объяснил свое желание вновь пойти воевать в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Писатель уже прошел медицинскую комиссию после ранения. Затем он решил подписать новый контракт с Министерством обороны России.

До этого Прилепин объяснил, что украинец, которого осудили за покушение на него, был самоучкой в минном деле. Политика спасло то, что преступник закопал взрывное устройство на избыточной глубине.

19 февраля писатель получил благодарность от президента России Владимира Путина и медаль «За воинскую доблесть». Писатель получил награду за службу на Луганском направлении в составе батальона Росгвардии «Оплот».