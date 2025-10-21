Песков высоко оценил вклад Онищенко в развитие Роспотребнадзора

Геннадий Онищенко внес значительный вклад в развитие Роспотребнадзора и продолжает трудиться на благо России, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы, и в целом. Он очень здорово в свое время и работал, возглавляя Роспотребнадзор, и продолжает свою деятельность», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

21 октября Геннадий Онищенко отмечает 75-летие. За долгие годы работы он проявил себя как выдающийся врач, государственный и общественный деятель, а также академик РАН.

В разное время Онищенко занимал пост главного государственного санитарного врача России с 1996 по 2013 годы и руководил Роспотребнадзором с 2004 по 2013 годы. После этого он был помощником председателя правительства России, а затем депутатом Госдумы и первым заместителем председателя комитета по образованию и науке. В 2003 году Онищенко удостоен Государственной премии России.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Роспотребнадзор оказался на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулась Россия.