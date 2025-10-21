Не злюсь и точка: как россияне реагируют на особенности онлайн-переписки. Исследование Rambler&Co

Среди эмоциональных триггеров – точки в конце предложения и голосовые сообщения.

© Нейросеть

К 2025 году стало очевидно – разница между поколениями интернет-пользователей может приводить к банальному недопониманию из-за не того смайлика или лишнего восклицательного знака. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у читателей, насколько они чувствительны к новым правилам онлайн-общения.

Чуть больше половины опрошенных россиян (52%) заявили, что точка в конце сообщения для них не значит ничего особенного. Однако 28% признались, что вовсе не обращают внимания на такие детали, а для 20% она звучит настороженно: каждый десятый (10%) воспринимают точку как злобу или равнодушие, ещё столько же (10%) – как излишне официальный тон.

Во восклицательных знаках и смайликах пользователи видят средство выражения эмоций, но в умеренных дозах. Так, 45% стараются использовать их сдержанно, 24% почти не прибегают к ним, а 18%, напротив, любят добавлять для оживления общения. Ещё 13% признались, что подстраиваются под стиль собеседника: если он «восклицает», поступают так же.

Разницу между «Привет!» и «привет» видят не все. Для 35% всё зависит от контекста, 28% не задумываются об этом вовсе, 21% считают, что вариант без восклицания звучит холодно, а 16% на всякий случай пишут одинаково в любой ситуации.

Личные правила общения есть у многих. 26% прилагают усилия, чтобы обязательно ответить всем, даже коротко, столько же (26%) – никогда не оставляют сообщения без реакции в виде эмодзи. Ещё 24% избегают голосовых и длинных текстов, 16% считают, что главное – не выяснять отношения онлайн, а 8% стараются не дробить фразы на короткие строки.

Большинство пользователей тщательно следят за текстом сообщений: 62% сразу исправляют ошибки и опечатки, 15% делают это, только если искажается смысл, столько же (14%) не обращают внимания, а 9% предпочитают не тратить на это время.

Случаи недопонимания в переписке знакомы многим – как минимум, 42% с этим сталкивались хоть раз. Только 20% уверены, что умеют доносить мысль чётко. При этом 13% сталкиваются с недопониманием часто, а 6% – время от времени, особенно когда пишут без смайлов и уточнений. 19% допускают, что могли не заметить такой ситуации.

Для большинства (53%) важнее всего грамотность, а не скорость ответа. Ещё 27% выбирают стратегию «зависит от контекста»: с близкими можно быстро, с коллегами – аккуратно. 16% пишут «как пойдёт», а лишь 4% считают, что главное – ответить мгновенно.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 октября 2025 года, охват составил 91 710 интернет-пользователей.