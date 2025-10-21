Поиски Усольцевых — самые масштабные в истории Красноярского края

Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае. Об пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Наши «старички» не смогли вспомнить ничего, что было бы по масштабу сопоставимо с поиском семьи в Кутурчине. Поэтому поиск семьи Усольцевых действительно беспрецедентен по многим факторам: поздняя подача заявки на поиск, неблагоприятные погодные условия, особенности рельефа, почти полное отсутствие связи, удаленность места, отсутствие следов, которые могли быть смыты дождем и засыпаны снегом. Таких сложных поисков в крае не было», — сказали агентству.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели.