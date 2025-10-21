У кого сегодня день рождения: российский режиссер и основатель Нобелевской премии

21 октября родились известный советский и российский актер и режиссер, основатель Нобелевской премии и премьер-министр Израиля. Кто еще празднует сегодня день рождения, в материале «Рамблера».

Сегодня 79 лет исполняется актеру, режиссеру и общественному деятелю Никите Михалкову. Он появился на свет 21 октября 1945 года в Москве. Известность Михалкову принесла картина «Я шагаю по Москве». Режиссер является обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем».

Альфред Бернхард Нобель родился в Стокгольме 21 октября 1833 года. Он был талантливым химиком, и, специализируясь на изучении нитроглицерина, изобрел динамит. У Нобеля было 355 различных патентов. Свое состояние он завещал на учреждение Нобелевских премий, которые присуждаются за достижения в физике, химии, медицине, литературе, а также за вклад в укрепление мира.

Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве. Занимал пост главы правительства несколько раз: с 1996 по 1999 год, с 2009 по 2021 год, с 2022 года и по настоящее время. 24 мая 2020 года оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции и обмане общественного доверия. По словам Нетаньяху, все дела против него были сфабрикованы.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ходе войны с палестинским движением ХАМАС.

Американская звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Ноэль Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Мировую известность она завоевала, снимаясь в популярном шоу «Семейство Кардашьян». Она сотрудничала в качестве модели с компаниями Skechers, Kotex и Quick Trim. 24 мая 2014 года вышла замуж за рэпера Канье Уэста, в семье родилось четверо детей. В 2022 году они официально развелись.

Кто еще родился 21 октября:

1896 год — советский писатель и драматург Евгений Шварц;

1942 год — актриса театра и кино, народная артистка РФ Елена Санаева;

1956 год — американская актриса и сценарист Кэрри Фишер;

1976 год — ирландский актер Эндрю Скотт.