В Госдуме открылась выставка к 125-летию со дня рождения Ожегова

Открытие выставки "В начале было слово..." состоялось в Госдуме. Экспозицию подготовила фракция КПРФ, она посвящена 125-летию со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя "Словаря русского языка" Сергея Ожегова.

В экспозиции представлены фотографии и справочные материалы, рассказывающие о биографии Ожегова и об истории составления "Словаря русского языка".

В церемонии открытия приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, первый зампред комитета по соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев и другие.