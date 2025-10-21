«Филиппины, ждите»: россиянка стала финалисткой конкурса «Мисс Земля»

23-летняя выпускница МГИМО Елизавета Гурьянова представит Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Земля—2025». Финал смотра красавиц со всех уголков планеты состоится 5 ноября на Филиппинах.

«Ну что, понеслась. Лечу на Miss Earth 2025 представлять свою страну — волнительно, гордо и безумно радостно. Филиппины, ждите, я уже в пути», — написала Гурьянова на личной странице в социальных сетях.

Хотя за спиной у модели победа в конкурсе «Мисс Москва — 2023», Елизавета очень серьезно отнеслась к подготовке к новому состязанию. На Филиппинах она собирается рассказать жюри о своем экологическом проекте, над которым работает уже несколько лет.

Пользователи сети уже поддержали девушку и пожелали ей победы в комментариях.

