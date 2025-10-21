«Ориентирами являются только камни»: пропавшие Усольцевы могли совершить смертельную ошибку

Семья Усольцевых, пропавшая в Партизанском районе Красноярского края вместе с 5-летней дочерью и собакой породы корги, могла упасть в один из провалов или сбиться с пути и заблудиться в тайге.

Такое мнение высказал туристический гид Алексей Исиченко.

«Представьте, огромная гора, а с нее во все стороны такие ложбинки формируются, ложки, где талая вода и снега пробивают себе путь, ручьи потом впадают в реки. И таких ложков десятки, десятки и десятки. Легко можно забрести куда-то, остаться в каком-то месте, замерзнуть», — сказал эксперт в беседе с aif.ru.

Он также пояснил, что место, где пропали Усольцевы, больше Москвы, поэтому спасатели так долго не могут обнаружить их следов.

Исиченко предположил, что в условиях испортившейся погоды 64-летний глава семьи Сергей Усольцев совершил роковую ошибку, свернув не туда.

Говоря о версии о том, что Усольцевы могли предпринять попытку подняться на гору Алат с ребенком, гид подчеркнул, что все Кутурчинское Белогорье представляет собой хаотичное нагромождение камней, поэтому люди могли попасть в смертельную ловушку.

«На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — сказал Исиченко, добавив, что сомневается в версии с походом семьи на Алат.

Напомним, 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина, согласно основной версии, отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С тех пор о их судьбе ничего не известно. 12 октября было принято решение о прекращении их поисков, штаб был свернут.

Ранее волонтеры обнаружили множество костей диких животных на месте пропажи семьи Усольцевых. По словам охотника Василия Федюнина, в данной местности в последнее время развелось много медведей и волков.