В Набережных Челнах подростки осквернили символ воинской славы

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России подростками в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

© Игорь Онучин/ТАСС

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение, согласно которому в городе Набережные Челны подростки осквернили символ воинской славы России. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.