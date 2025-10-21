Глава Дагестана предложил ввести запрет на продажу вейпов

Глава Дагестана Сергей Меликов направил запрос в Государственную Думу о включении региона в число первых, где будет запрещена продажа вейпов, сообщила пресс-служба руководителя республики.

В запросе указано, что на территории России постепенно растет популярность вейпов на фоне уменьшения курения обычных сигарет. Меликов считает, что действующие ограничения на продажу вейпов недостаточны.

Как подчеркнул глава Дагестана, запрет на продажу электронных сигарет в республике приведет к улучшению здоровья населения.

Ранее в Минздраве была поддержана инициатива по запрету на продажу вейпов, поскольку их потребление приводит к никотиновой зависимости, значительно увеличивает риск возникновения хронических, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.