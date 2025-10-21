В Кемерове объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявили в Кемерове до 23 октября, сообщили в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

© Евгений Курсков/TACC

"В городе Кемерово НМУ [объявляется] с 15:00 (11:00 мск) 21 октября до 15:00 (11:00 мск) 23 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.