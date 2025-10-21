Учитель с туберкулезом преподавал в школе во Владивостоке

Во Владивостоке учитель школы № 82 на улице Снеговой продолжал преподавать, несмотря на диагноз туберкулез. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, о болезни педагога стало известно, когда он ушел на больничный. Занятия для учеников отменили, а сотрудников школы направили на медицинский осмотр.

Ранее в двух школах Дальнегорска Приморского края зафиксированы случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. Надзорное ведомство организовало проверку по факту выявления инфекции. В образовательных учреждениях проведена полная санитарная обработка помещений. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают источник распространения заболевания.

28 сентября Mash сообщил, что герой интернет-мема «Пацан к успеху шел» в третий раз оказался в тюрьме и заболел туберкулезом. 37-летний Александр Гусейнов несколько раз отбывал наказание, в том числе в 2017 и 2023 годах, за разбой и кражи из магазинов. В заключении он пожаловался на кашель и боль в груди, у него диагностировали туберкулез и перевели в специализированное учреждение в Пермском крае. Позже в ГУ ФСИН по Пермскому краю опровергли эту информацию.