За недопуск газовиков в квартиру жителям Подмосковья грозят штрафы

Специалисты министерства по содержанию территорий Московской области напомнили жителям региона о том, что ежегодное обслуживание внутриквартирного оборудования газовыми службами является обязательным требованием законодательства. Для тех, кто препятствует таким профилактическим проверкам, предусмотрена административная ответственность, напомнили в пресс-службе ведомства.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», —заявил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В министерстве добавили, что все работы проводят только специалисты «Мособлгаза» вместе с подрядчиками в соответствии со специальным графиком – он размещен на официальном сайте службы. Кроме административной ответственности может ожидать и полное отключение газа. Всего с начала 2025 года предостережения за отказ в проведении техобслуживания приборов учета газа получили 18 владельцев квартир в Подмосковье.