Озвучены детали жестокого убийства режиссера Политика у его дома

Российского режиссера и оператора Сергея Политика зарезали в Подмосковье, когда кинематографист ненадолго вышел из дома.

Инцидент произошел 19 октября. Перед этим Политику исполнилось 56 лет. Про случившееся aif.ru рассказали близкие постановщика.

"Он вышел покурить, и его зарезали", - сообщил Владимир Стуканов, подчеркивая, что погибший был человеком бесконфликтным.

Для друзей и коллег его внезапная смерть стала шоком.

Сергей Политик окончил ВГИК, снимал с 1990-х: "Сказка, рассказанная на ночь", "Закрытая школа", "Одноклассники. Бывших не бывает", десятки других проектов. В прошлом году дебютировал как режиссер, поставив мелодраму "Вернуть жизнь".