Писатель Захар Прилепин, комиссованный после ранения, в ближайшее время рассчитывает заключить новый военный контракт. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Захар сейчас находится в Донбассе и возобновляет военную службу", - сказал собеседник агентства.

Соответствующее решение он принял еще несколько месяцев назад, о чем заявлял в интервью экс-аналитику разведки Корпуса морской пехоты США и бывшему инспектору по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотту Риттеру.

Других подробностей собеседник пока не привел.

Прилепин комиссовался после покушения на него. В мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван его автомобиль. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. 6 июня 2023 года президент Роcсии Владимир Путин наградил oрденом Мужества Прилепина, а также, пoсмертно, - Шубина.