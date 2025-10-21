91-летний Олег Басилашвили высказался о возможном уходе со сцены

Актер Олег Басилашвили недавно в последний раз вышел на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, где служит более 50 лет. Постановка «Лето одного года» с его участием была закрыта по просьбе артистов.

Басилашвили категорически отказывается говорить на эту тему, а вопросы о творческих планах вызывают в нем раздражение.

«Я не хочу ни с кем разговаривать на тему своих творческих планов в театре. Мне не хочется. Не готов это обсуждать», - сказал артист в беседе с Абзацем.

Напомним, ранее в Сети появились слухи об уходе 91-летнего Басилашвили со сцены, однако он до сих пор официально числится в труппе театра. Актер не исключал, что после закрытия спектакля «Лето одного года» не вернется в театр.

Ранее звезда фильма «Служебный роман» Олег Басилашвили обратился к Юре Борисову, покоряющему Голливуд. Актер возмутился, что молодой коллега ради всемирной славы готов «оставить народ России».