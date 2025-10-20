Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Мошенники в мессенджерах предлагают «работу», связанную с приглашением мужчин на свидания в определенных заведениях, но по факту вербуют в преступную схему. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Суть предлагаемой мошенниками работы заключается в том, чтобы сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидание и получать 10% от суммы счета за «приведенного клиента». При этом злоумышленники обещают, что выплаты осуществляются «каждый день, в любую точку мира».

«На деле это онлайн-часть мошеннической схемы, где подставные "свидания" становятся способом выманивания денег. Девушки-приманки знакомятся с жертвами на площадках для онлайн знакомств и назначают встречу в определенном заведении. Там жертву встречают другие участники, которые заставляют "гостей" оплачивать счета с многократной накруткой цен», — говорится в тексте.

В МВД РФ отметили, что подобные вакансии являются «не безобидной подработкой, а вовлечением в организованное мошенничества», поскольку даже если человек не участвует напрямую в расчетах, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления.