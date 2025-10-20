Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев, задолжавший более восьми миллионов рублей на алименты детям от двух браков, возможно, подделал справку о доходах, чтобы ввести суд в заблуждение. Если фальсификация вскроется, шоумену грозит уголовная ответственность и тюрьма, сообщил юрист Александр Хаминский.

Как сообщает Общественная Служба Новостей, Ивлев обязан платить алименты на троих детей от двух браков – Марусю и Матвея от первого брака, и Нику от второго. Причем, алиментные обязательства перед первой супругой шефа стали предметом судебных разбирательств из-за систематического неисполнения нотариального соглашения и предоставления сомнительных документов.

Хаминский подчеркнул, что Ивлев изначально был должен 19,5 миллиона рублей. На данный момент шеф-повар выплатил только 11,2 миллиона, что оставляет ему долг в размере более восьми миллионов.

Справка о доходах Ивлева на 2 миллиона рублей вызвала сомнения, так как он выплачивает 200 тысяч своему брату за сопровождение дочери в школу. Это явное несоответствие может привести к требованию взыскания алиментов в твердой сумме по статье 83 Семейного кодекса РФ, добавил юрист.

По словам Хаминского, следующее заседание по делу Ивлева об алиментах состоится в конце октября. На нем может проясниться ситуация с сомнительными документами, отметил юрист. Если будет установлено, что Ивлев предоставил поддельные документы о доходах или фиктивные договоры, ему грозит уголовная ответственность по статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств» с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Заметим, что получение алиментов – это не каприз матери, а право, закрепленное в законодательстве. Однако, когда отец ребенка – предприниматель с непрозрачными источниками дохода, задача усложняется. Как действовать, если бывший супруг – успешный бизнесмен, скрывающий свое реальное финансовое положение, читайте в материале «ФедералПресс».