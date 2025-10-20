В «Ленкоме» рассказали о состоянии Александра Збруева

Известный актер Александр Збруев пока находится в больнице, в ближайшие дни его могут выписать, рассказал журналистам президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, артист находится в хорошем состоянии и отлично выглядит. Он добавил, что вскоре Збруев сможет приступить к репетициям.

«Дай бог, чтобы и дальше он так себя чувствовал. Я думаю, еще несколько дней — и Александр Викторович будет дома, будет готовиться к выходу на сцену. Спасибо всем тем, кто радуется за то, что наш замечательный актер находится в хорошем состоянии», — пояснил Варшавер.

Ранее сообщалось, что актер в ночь на 9 октября был госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского, с «жалобами по урологической части». Позже врачи приняли решение перевести Збруева в другое медицинское учреждение.

Александр Збруев: от арбатской шпаны к славе и тяжелому разочарованию

Александру Збруеву 87 лет. В 1961 году окончил театральное училище им. Бориса Щукина, после чего состоял в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Сейчас он играет в спектаклях «Ва-Банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

Широкую известность актер приобрел после дебюта в фильме «Мой младший брат» (1962). В его активе свыше 60 картин, в их числе «Большая перемена» (1973), «Батальоны просят огня» (1985), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «Бедная Саша» (1997).