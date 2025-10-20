Грубо уволенный Федорищевым самарский чиновник остается в больнице

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков (на фото), оскорбленный губернатором региона Вячеславом Федорищевым, все еще находится в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Самарской области.

© Юрий Жидков/VK

Журналисты поинтересовались у представителя ведомства, выписали ли чиновника из больницы.

«Нет, без изменений», — сказал источник агентства.

Таким образом, Жидков остается в медицинском учреждении шестой день.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район в рамках рабочей поездки, в ходе визита отправив в отставку главу местной администрации Жидкова. Во время инспекции губернатор региона резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев хлопнул Жидкова по плечу и заявил о его увольнении, при этом позволив себе использовать обсценную лексику. Впоследствии глава Самарской области объяснил увольнение чиновника «пренебрежительным отношением к памяти героев», а сам Жидков назвал произошедшее недоразумением.