Руководитель «Ленкома» сообщил о состоянии Збруева после госпитализации

Марк Варшавер, возглавляющий Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», в разговоре с ТАСС поделился позитивными новостями о состоянии народного артиста РСФСР Александра Збруева, который недавно был госпитализирован.

Руководитель театра заверил, что самочувствие актёра отличное. По прогнозам врачей, в ближайшее время Збруева можно будет выписывать и отпускать домой.

«Будет готовиться к выходу на сцену. Спасибо всем тем, кто радуется за то, что наш замечательный актёр находится в хорошем состоянии», — отметил Варшавер.

9 октября стало известно о госпитализации артиста в НИИ Склифосовского. Прямо во время выступления в «Ленкоме» Збруев почувствовал недомогание и сильные боли в области живота.

В сентябре Збруев должен был исполнить роль Гаева в юбилейном спектакле «Вишнёвый сад», однако перед выходом на сцену пожаловался на слабость и головокружение. В результате спектакль был завершён с участием другого актёра — Геннадия Козлова.