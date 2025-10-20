Священник назвал угрозу существования России

Отклонение от православной веры и распространение языческих учений может повлечь за собой утрату территорий природных богатств России. С таким предупреждением в рамках своей проповеди выступил епископ Скопинский и Шацкий Питирим Творогов.

Представитель церкви заявил, что земля и природные ресурсы, которыми располагает государство, являются «даром Божьим». А сохранение этого «дара» напрямую зависит от духовного состояния живущего на этой земле народа. Епископ считает, что Господь может «отобрать эти дары», если люди перестанут жить по заповедям и служить Богу.

Творогов добавил, что современное общество все больше «погружается в язычество», что, по его словам, является главной духовной угрозой для страны.

— Возвращаемся к языческой жизни. И то, что сейчас творится в нашем государстве, на Руси — это в чистом виде язычество. Это служение бесам. Поклонение бесам. А какая угроза от этого может быть? Угроза может быть такая, что территория нашего государства как шагреневая кожа будет сжиматься, — высказался священник.

Он отметил, что Россия может потерять материальные богатства и даже государственность, если такая тенденция продолжится, и народ отвернется от православных ценностей, передает Telegram-канал Кровавая барыня, опубликовавший фрагмент проповеди.

При этом священники регулярно обращают внимания и на проблемы среди православных верующих. Так, епископ Русской православной церкви Питирим назвал самый массовый и страшный грех «на матушке-Руси».