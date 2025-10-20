Психбольница Челябинска решила зарегистрировать товарный знак «Кукух»

Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кукух». Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Администрация медицинского учреждения ранее выбрала кукушку в качестве своего маскота, вдохновившись наркологической клиникой из Пермского края, где своим персонажем-символом сделали «Белочку».

Главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов объяснил, что расстройства психики в народе часто ассоциируются с кукушкой. Таким образом, одетая в белый халат птица — некое прочтение образа главного врача. При помощи маскота медики планируют развеять мифы о психиатрическом лечении.

— В случае успешной регистрации медицинское учреждение сможет использовать товарный знак для консультаций, обследований, телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов, различных видов терапий, услуг стационаров, — передает сообщение платформы Lenta.ru.

Многие организации и компании выбирают себе необычных маскотов для привлечения внимания к своим продуктам и услугам. Так, приложение Duolingo недавно сообщило о смерти своего символа — зеленого совенка по кличке Дуо.